Buffon vuole allargare le porte: "Misure vecchie del 1875 e i portieri sono più alti"

Allargare le porte può fare bene al calcio? Di tante innovazioni possibili e pensate, questa in particolare potrebbe non essere una cattiva idea.

Allargare le porte può fare bene al calcio? Di tante innovazioni possibili e pensate, questa in particolare potrebbe non essere una cattiva idea. A dirlo non è uno qualsiasi, ma Gianluigi Buffon, che tra i pali ci è stato per tutta la sua carriera e spiega la sua idea così a Tuttosport: "Ne parlavo in questi giorni in famiglia. Io ho iniziato nel '98 ed ero tra i più alti in Serie A. L'anno scorso a Parma ero tra i più alti, ma solo dei ventidue in campo, non del campionato.

Le misure sono fissate dal 1875. E non sono più cambiate: all'epoca orse erano eccessive, poi diciamo che per mezzo secolo sono state giuste. Adesso, vedendo alcuni portieri e calciatori, mi viene il dubbio. E poi anche nel volley si parla di alzare la rete".

Insomma, si possono allargare.

"Beh, non deciso io ma gli organi preposti che delle domande se le stanno ponendo e stanno analizzando la cosa. Va detto che, se i portieri sono più grandi e alti, anche gli altri giocatori di movimento sono più veloci e tirano più forte. La differenza si vede nelle conclusioni dalla distanza: trent'anni fa un gol ogni cinque tiri, oggi se fai tre gol ogni cinquanta tiri è tanta roba".