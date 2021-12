Buso a sorpresa: "Napoli falcidiato, per il secondo posto per me c'è la Juventus!"

Renato Buso è stato ospite a Stadio Aperto, trasmissione pomeridiana di TMW Radio, dove si è soffermato su diversi temi: "I nerazzurri sono i più attrezzati per stare al vertice. Era normale stentare all'inizio, me lo aspettavo che si sarebbe ripresa. E' la più concreta, ma non pensavo che calassero così Napoli e Milan. Gli azzurri sono stati falcidiati dagli infortuni, i rossoneri hanno persi troppi punti. L'Inter è indubbiamente la squadra più forte e rimarrà tale fino alla fine di campionato".

E' più in salita il lavoro di Spalletti o di Pioli?

"Il Napoli ha avuto tantissimi infortuni, da Osimhen a Koulibaly, ma contro lo Spezia aveva tutte le potenzialità per poter vincere. Mi aspettavo una squadra completamente diversa in certe partite, invece manca ancora consapevolezza. Sono troppo giovani, così diventa difficile ottenere risultati. Il calo del Milan ci stava perché era al di sopra delle sue possibilità e, se hai una squadra giovane, le difficoltà arrivano e fai fatica a mantenerti su certi livelli".

Chi è il calciatore che l'ha più impressionata?

"Ce ne sono di giocatori che stanno facendo molto bene. Mi piace tantissimo Barella che ha avuto un po' di calo in Nazionale, ma nell'Inter sta facendo molto bene. Dà continuità di gioco e di passo, malgrado fisicamente non eccella. E' uno determinante per far crescere la squadra, è straordinario e permette di crescere alla sua squadra".

La Juventus ha vissuto un girone di andata negativo, ma adesso può solo migliorare?

"Senza dubbio. La Juventus può arrivare dietro l'Inter, non credo possa raggiungerla però al secondo posto può ambire. Ha sbagliato le partite contro squadre minori, sta deludendo e fa fatica sotto il punto di vista del gioco. Vince le partite con punteggi risicati e con grandi difficoltà, anche se ora sta crescendo. Manca sempre qualità a centrocampo e un attaccante di spessore visto che Dybala è spesso infortunato. Morata da solo non basta, serve un centravanti da doppia cifra per arrivare al secondo posto".

L'Europa è alla portata della Fiorentina?

"Se vado a vedere i giocatori dico che è molto dura, però Italiano sta facendo un lavoro eccezionale e meraviglioso. Sta tirando fuori il massimo da tutti, conducendo i viola a un risultato importante. Mi auguro possano mantenere questo livello e, se lo mantengono, possono farcela. E' comunque un gradino sotto a Roma e Lazio come qualità. Ikone può dare qualcosa in più a livello di passo e di qualità, sperando si ambienti facilmente. La squadra è buona, ma bisogna davvero fare i complimenti a Italiano. E' riuscito a rigenerare giocatori che facevano fatica da un paio di anni, giocatori contestati... Complimenti".