Cabrini: “Favorite per lo Scudetto? Il Napoli ha vinto, ma campionato sarà equilibrato”

Antonio Cabrini, ex calciatore azzurro campione del Mondo nel 1982, ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com e Radio Firenzeviola

Uno sguardo a questo inizio campionato

"Siamo solo all'inizio, il campionato deve entrare nel vivo e si devono giocare ancora tante partite. Vedremo poi quali squadre saranno più avanti".

Le favorite sono sempre le stesse?

"Generalmente sono quelle che hanno vinto l'anno prima, quindi il Napoli, ma ci sono altre squadre che tenteranno di fare una nuova stagione ed entrare in campo internazionale".

La Fiorentina può essere una sorpresa?

"Le sorprese non ci sono più, in Serie A non esistono. Ci sono delle squadre che hanno caratteristiche precise, è un campionato molto equilibrato, ogni settimana te la devi sudare".