Cacia: "Osimhen? Forse qualcosa si è rotto. Con Spalletti rendeva di più"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Daniele Cacia, ex Verona: "Il Napoli quest'anno sta facendo molta fatica, sia nel gioco che nei risultati. Sono cambiate tante cose, sono andati via elementi importanti dello staff tecnico e queste cose incidono parecchio. Qualcosa si è rotto nel gruppo del Napoli e tornare indietro non è facile. Il Verona è una squadra che lotta per la salvezza e che ha ritrovato entusiasmo, nonostante le molte partenze a gennaio. Sarà una gara davvero difficile per il Napoli.

Osimhen? Anche per lui, evidentemente qualcosa si è rotto. Sta raccogliendo molto meno ed è un problema quando non hai un attaccante che ti trascina e ti risolve i problemi. Al suo posto è subentrato Simeone, che sta vivendo gli stessi problemi di Osimhen. Con Spalletti rendeva di più, sfruttava al 110% tutte le occasioni che gli venivano date. Ora mentalmente è un giocatore in difficoltà come il resto della squadra".