Cagliari, Castro: "A Napoli fatto un sacrificio enorme, spero Maradona mi abbia visto..."

Intervenuto ai microfoni de L'Unione Sarda, il fantasista del Cagliari Lucas Castro parla così dopo il successo dei sardi al San Paolo, da lui firmato: "Sappiamo come gioca il Napoli, per fortuna siamo riusciti a fare un gol e a difenderlo. Siamo felici per la gente di Cagliari, abbiamo dato loro una grande gioia. Abbiamo fatto un sacrificio enorme, correndo fino allo spasimo, spendendo tutto ciò che avevamo. Noi prima di tutto cerchiamo la salvezza. Una volta giunti all’obiettivo basilare proveremo a fare qualcosa di più".

Maradona: "Sono argentino. Qui avevo già segnato un gol di sinistro, qualcuno disse, alla Maradona. Quello di oggi è il secondo, in uno stadio leggendario. Spero che Diego mi abbia visto".