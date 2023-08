Cagliari, la griglia di Ranieri: "Il Napoli è la squadra da battere, ma sarà dura rivincere"

Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, ha rilasciato un'intervista a Famiglia Cristiana, nella quale ha parlato di molti argomenti

Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, ha rilasciato un'intervista a Famiglia Cristiana, nella quale ha parlato di molti argomenti, tra cui la sua parentesi in Sardegna: "Dove alleno mi sento sempre a casa. A Cagliari, al popolo sardo mi sento affine per mentalità: sono discreto, non mi apro con tutti".

Lei è un tifoso della Roma?

"Sono un professionista serio, mentre alleno una squadra, la mia fede è quella. Ma il bambino che è in me non può tradire quello che è sempre stato".

Chi vede favorite per vincere lo Scudetto?

"Le solite. Il Napoli, squadra da battere, anche se non sarà facile rivincere. Il Milan e l'Inter. La Roma che vorrà entrare in Champions. La Juventus che, esclusa dalle Coppe darà tutto in campionato. Nel gruppo c'è anche la Lazio e, tra le sorprese, indicherei l'Atalanta"