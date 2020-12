Cagliari-Napoli, il doppio ex Rastelli: "Per gli azzurri non sarà semplice. Su Rrahmani..."

Massimo Rastelli è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di radio Kiss Kiss Napoli: “Questa pausa natalizia è stata importante in un campionato con un calendario così intenso. Il Napoli andrà a Cagliari e dopo il pareggio con il Torino non sarà semplice. Le ultime prestazioni del Napoli non sono indicative. I giocatori hanno giocato ogni tre giorni in tre mesi. Il Napoli ha rinunciato a giocatori importantissimi perché erano infortunati o erano spremuti al massimo. Rrahmani se non ha mai giocato significa che non è riuscito a convincere un allenatore delle sue qualità. Un allenatore deve prendere in considerazione tutti ma non deve farlo solo a chiacchiere ma con i fatti”.