Cagliari, Oliva: "Napoli pieno di fuoriclasse, ma che partita! Io come Gargano? Mi fa piacere..."

Christian Oliva domenica scorsa ha debuttato in Serie A e ieri, al San Paolo, per la prima volta è partito titolare. Il centrocampista uruguayano, dopo la vittoria col Napoli, è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club: “Sapevamo che era una partita difficile, il Napoli è una grande squadra, anche a centrocampo dispone di fuoriclasse assoluti. Ci siamo preparati bene per affrontarla, alla fine è arrivata questo successo, era da tanto che il Cagliari non si imponeva al San Paolo. Per me è stata la prima gara da titolare, siamo contenti, abbiamo giocato un’ottima partita e preso tre punti pesanti”.

Sul Verona: “Oggi possiamo festeggiare ma sarà importante sfruttare il momento positivo per concentrarsi immediatamente sulla gara di domenica contro il Verona: uno scontro diretto che dobbiamo vincere per migliorare la nostra classifica”.

Attesa premiata? “Conoscevo le difficoltà del calcio italiano. Il mister mi ha parlato, mi ha detto che dovevo aspettare il mio momento, capire bene tutti i meccanismi di squadra. Ho saputo aspettare, adesso ho trovato un po' di spazio, sono felice di non avere deluso. In squadra ci sono tantissimi giocatori forti, io cerco di osservare e prendere il meglio un po' da tutti, in particolare modo da Cigarini, che ammiro molto”.

Sugli uruguayani: “Io come Gargano? Walter è stato un grande giocatore, l’accostamento non può che farmi piacere, anche se io devo ancora dimostrare tanto, spero di continuare su questa strada. Nandez? Sta facendo vedere tutto il suo valore, pure oggi è stato eccezionale”.