Cagliari, Ounas: "Prima di arrivare qui ho sentito Rog, mi ha raccontato solo cose belle"

Il nuovo acquisto del Cagliari Adam Ounas ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai canali ufficiali del club: “Prima di arrivare qui avevo sentito Marko Rog, già mio compagno di squadra in passato: mi ha parlato di Cagliari come di una bella città, di una squadra forte che posso aiutare mettendo a disposizione le mie qualità. Gioco sull'esterno, qui c'è un'idea di gioco precisa e per questo voglio al più presto fornire il mio contributo. Mi piace provare a saltare l'uomo facendo la differenza con il dribbling, spero di segnare e fare più giocate possibile per regalare soddisfazione ai tifosi”.