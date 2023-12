Cagliari, Ranieri: "A Napoli non voglio fronzoli e partenze a rilento!”

Il tecnico del Cagliari Claudio Ranieri parla di come si affrontano i campioni d'Italia, dove è recentemente tornato in panchina Walter Mazzarri.



Come si fa a resettare il finale della gara con il Sassuolo?

"Ricordando i primi 15 minuti, così resettiamo immediatamente. Ogni partita fa storia a sé, andiamo sul campo dei campioni d'Italia, una squadra di grandi campioni. Sono contento per Mazzarri che è tornato in quella città. Andremo a fare la nostra partita. Mi auguro che la vittoria ci dia la consapevolezza di sapere che abbiamo delle qualità e di migliorare le lacune con gli allenamenti e la partecipazione mentale, emotiva. Se tutti facciamo un piccolo sforzo di concentrazione, allora ne veniamo fuori".

Come mai nel primo tempo fate difficoltà?

"Io dico subito di entrare in partita, senza tanti fronzoli. Non vorrei quelle partenze a rilento ma capitano e i ragazzi devono essere più concentrati nei primi minuti".

Come si affronta il Napoli?

"Le caratteristiche sono legate al loro gioco, con Mazzarri sono tornati a giocare bene. Hanno combinazioni a mille all'ora, sennò non avrebbero vinto lo scudetto. Ci sono giocatori che possono fare la differenza e chi subentra è un titolare aggiunto".