Cagliari, Ranieri si sbilancia su Soule: "Calcia come Maradona e Zico"

Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha parlato dopo il ko di Frosinone in conferenza stampa, spendendo parole al miele su Soulé

Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha parlato dopo il ko di Frosinone in conferenza stampa, spendendo parole al miele su Soulé: "Quando hai campioni come Soulé che calcia come Maradona o Zico gli devi soltato che applaudire. Questo è il bello di chi viene allo stadio e paga il biglietto.

Noi abbiamo pochi soldi, ho un gruppo di ragazzi che vuole salvarsi e che farà di tutto per raggiungere la salvezza. Ci dispiace enormemente per la nostra gente, sono stati fantastici anche oggi, numerosi e calorosi come sempre. Volevamo regalare loro una soddisfazione, ci riproveremo venerdì a casa nostra".