Cagliari, Ranieri su Mazzarri: "È la scelta giusta, ma spero di fare punti col Napoli"

Ospite di Radio 1 durante l'approfondimento 'Radio Anch'io lo Sport', il tecnico del Cagliari Claudio Ranieri ha parlato così dell'Italia e del momento del calcio italiano a poche ore dalla disputa dello spareggio con l'Ucraina per la qualificazione ai prossimi Europei. Queste le sue parole riportate da Tuttomercatoweb: "Credo che Spalletti abbia ricreato l'ambiente giusto, la squadra sta giocando bene, giocano tutti come un unico uomo, tutti in movimento, sempre tutti disponibili a farsi vedere, ad attaccare, a pressare, per cui sarà una partita, sì molto importante, decisiva naturalmente, ma io sono fiducioso".

Domenica prossima c'è Cagliari-Monza. Tu hai allenato Palladino alla Juve, immaginavi che diventasse allenatore e immaginavi che diventasse così bravo?

"No, onestamente era molto molto giovane quando stavamo alla Juventus insieme, però sta facendo un lavoro eccellente, veramente complimenti, perché la squadra gioca bene, ha buonissimi giocatori e devo dire che è stata l'ultima scoperta di Berlusconi".

Il livello tecnico delle Nazionali europee si sta abbassando a causa dell'abbondante presenza di stranieri nelle squadre di club?

"Sicuramente, se parliamo dell'Italia, il fatto che giochino, molti, tantissimi stranieri, giocoforza ci sono giovani che potrebbero essere validi che hanno un po' le porte chiuse. Però mi sembra che ci siano buonissimi giocatori e vediamo.... A noi quello che manca è un po' l'attacco, credo che Scamacca, Raspadori, Immobile, tutti quelli che stiamo mettendo, possano fare la loro parte. E' logico che vanno aiutati dai centrocampisti, dai difensori, ma mi sembra che siamo sulla strada buona".

Walter Mazzarri è tornato in Serie A. Una sfida importante per lui. Voi lo affronterete a metà dicembre.

"Credo sia una scelta giusta, Mazzarri conosce l'ambiente, ha fatto benissimo, vuole rimettersi in gioco ed è giusto, gli auguro ogni bene, perché è un allenatore che ha fatto tanto bene al calcio e gli auguro veramente di fare benissimo. Spero per noi di andare lì a prendere qualcosina perché ne abbiamo bisogno".