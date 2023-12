Cagliari, Scuffet: "Sul colpo di testa di Osimhen mi stava riuscendo una parata difficile, il palo non mi ha aiutato"

Simone Scuffet, portiere del Cagliari, ha commentato il ko di Napoli tramite un video postato sul canale YouTube del club rossoblù.

TuttoNapoli.net

© foto di Luca Di Leonardo

Simone Scuffet, portiere del Cagliari, ha commentato il ko di Napoli tramite un video postato sul canale YouTube del club rossoblù. Le sue parole, riprese da TuttoCagliari: "Sì, ovviamente l'obiettivo erano i punti, perché poi alla lunga sono quelli che contano. Le prestazioni ci stanno dando morale, perché ultimamente stiamo facendo veramente delle belle partite ed è un peccato non riuscire a raccogliere. Oggi abbiamo fatto, secondo me, un'ottima partita contro un avversario fortissimo e purtroppo non siamo riusciti a raccogliere punti.

Sì, mi sento bene e sto trovando continuità, che è una cosa importante. Oggi, purtroppo, sul colpo di testa di Osimhen mi stava per riuscire una parata difficile, ma il palo non mi ha voluto aiutare. È un peccato, perché veramente ce lo meritavamo oggi, quindi quella è la cosa più importante: riuscire a lavorare bene per poi trovare i punti. Ovviamente dobbiamo tenere le cose buone che abbiamo fatto oggi, perché sono davvero tante e andare a Verona cercando di fare più punti possibile, perché è una grande occasione".