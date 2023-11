Cagni: "Garcia ha cambiato tanto, bisogna dargli tempo per vedere i risultati"

Luigi Cagni, allenatore, è intervenuto quest’oggi a Radio Goal sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni

Luigi Cagni, allenatore, è intervenuto quest’oggi a Radio Goal sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Garcia in 10 partite ha cambiato tante cose, quando è arrivato a Napoli in estate ha fatto una scelta coraggiosa cambiando subito tante cose. Questo esperimento non è andato subito bene. Purtroppo se c’è una cosa che non funziona nel mondo del calcio è quando dimostri di avere in testa tanta confusione. Secondo me Garcia ha dimostrato di avere confusione. Lui è arrivato con una idea sua, però non è riuscito a farla capire subito ai suoi giocatori. Spalletti ha avuto tempo per cambiare la squadra nel suo percorso napoletano.

Garcia ha accettato il rischio di voler cambiare tanto subito, la squadra non sta convincendo ed in più non ha Osimhen in un perido così delicato. La squadra l’anno scorso giocava a memoria. Ora però bisogna dare del tempo a Garcia, i risultati e soprattutto il campo non mentono. Poi i risultati arriveranno. Poi se ti manca Osimhen non è certo una cosa da poco. Salernitana-Napoli, l’insidia potrebbe essere lo stadio perchè l’ambiente è caldo all’Arechi. Pippo è appena arrivato ed ha trovato delle difficoltà. Con la Salernitana secondo me sarà una partita molto fisica”.