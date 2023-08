Cagni: “Napoli sempre davanti a tutti, anche se i bookmakers danno l’Inter favorita”

Gigi Cagni, allenatore, è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv

“Ho grande fiducia nel Napoli, è ancora favorito”. Gigi Cagni, allenatore, è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv: “Ho fiducia nel Napoli, se l’è guadagnata sul campo. Se non hanno preso ancora il sostituto di Kim staranno valutando al meglio il difensore da acquistare, dovrà essere di grandissima qualità perché va bene fare tanti gol – ed il Napoli ha uno dei migliori attaccanti al mondo come Osimhen – ma vinci anche se prendi pochi gol.

Lo scorso anno il Napoli ha preso Kim sostituendo un fenomeno come Koulibaly, che come tutti i difensori prestanti, avendo qualità e fisicità enormi, ogni tanto “si distrae”. I grandi giocatori come lui hanno un unico difetto, non mantengono la concentrazione per tutti i 90′, l’ho constatato nel corso della mia carriera: Kim, in questo, è stato perfetto ed il Napoli ne ha tratto benefici. Ecco perché ora per sostituirlo il club ci sta pensando moltissimo.

Metto il Napoli, comunque, sempre davanti a tutti, anche se i bookmakers danno l’Inter favorita. Penso che gli azzurri saranno la squadra da battere, leggo che Garcia verticalizza di più ma avendo visto il Napoli lo scorso credo che, da uomo intelligente e tecnico preparatissimo, non cambierà quasi nulla.

Le altre? Inter e Milan hanno il vantaggio che hanno lo stesso tecnico, ma i rossoneri hanno cambiato tanto, vedremo se in meglio o no. Non credo che il Milan si giocherà lo scudetto, all’Inter Inzaghi credo sia “costretto” a puntare al tricolore, ma se la gioca non proprio facilmente con gli azzurri.

La Juve? Ha il vantaggio di non giocare le coppe, ha preso dei giovani e vedremo, è un punto interrogativo. Lukaku? Un giocatore che dimostra in campo e fuori di non avere attaccamento a squadra e compagni non lo prenderei mai, per quanto sia un grande campione. Poi se Vlahovic magari non ha la personalità per essere da Juve no lo sappiamo”.