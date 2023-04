Cagni: "Stasera gioca chi sta meglio, ho un'idea su Raspadori-Simeone"

Gigi Cagni, allenatore ed ex azzurro, è intervenuto a Radio Marte

Gigi Cagni, allenatore ed ex azzurro, è intervenuto a Radio Marte: "Stasera Spalletti schiererà chi sta meglio. Se facciamo riferimento a Raspadori e Simeone, sono due calciatori con caratteristiche diverse e quindi dipende anche da cosa pensa l'allenatore, il quale fa tanti ragionamenti. Chiunque metti, però, secondo me non sbagli. Il Lecce in questo momento è una squadra non facile da incontrare. Ma non c'è paragone a livello tecnico tra Napoli e Lecce.