Cagni su Spalletti: "Ha messo tutti nel ruolo ideale, negli ultimi 2 anni è cresciuto anche nei metodi"

"Spalletti ha capito che con dei giocatori così giovani potrà costruire una grande squadra nel tempo".

TuttoNapoli.net

L'allenatore Gigi Cagni è intervenuto a Radio Marte in 'Forza Napoli Sempre': "Il Napoli di quest'anno mi ha abituato troppo bene e credo che anche in Europa sia una delle squadre più forti. L'altra sera mi è piaciuto leggermente meno ma capisco pure che non possono sempre andare a 100 all'ora. Credo che solo due giocatori – Osimhen e Kvara - non possano incidere come se fossero la metà della squadra. Anche perché il Napoli è una squadra dove l'allenatore ha messo tutti i giocatori nel ruolo ideale e quindi rendono tutti al massimo. Spalletti è assolutamente cresciuto negli ultimi due anni, anche nei metodi.