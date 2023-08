Cagni sulla corsa scudetto: "Napoli davanti a tutti, Inter e Milan subito dietro"

L'ex allenatore Luigi Cagni ha parlato della lotta scudetto ai microfoni di Vikonos Web Radio/Tv

L'ex allenatore Luigi Cagni ha parlato della lotta scudetto ai microfoni di Vikonos Web Radio/Tv: “Metto il Napoli sempre davanti a tutti, anche se i bookmakers danno l’Inter favorita. Penso che gli azzurri saranno la squadra da battere, leggo che Rudi Garcia verticalizza di più ma avendo visto il Napoli lo scorso credo che, da uomo intelligente e tecnico preparatissimo, non cambierà quasi nulla.

Inter e Milan hanno il vantaggio che hanno lo stesso tecnico, ma i rossoneri hanno cambiato tanto, vedremo se in meglio o no. Non credo che il Milan si giocherà lo scudetto, all’Inter Simone Inzaghi credo sia costretto a puntare al tricolore, ma se la gioca non proprio facilmente con gli azzurri”.