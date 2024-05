Caiazza: “ADL ha scelto un allenatore sotto contratto, la corsa è a due”

Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Sembra di stare sulle montagne russe quando si leggono notizie sul nuovo allenatore del Napoli. De Laurentiis non s’è sbilanciato e secondo me ha scelto un allenatore sotto contratto. Se è Gasperini devi aspettare il 3 di giugno perchè il 2 giugno ha l’ultima di campionato contro la Fiorentina. Le parole di Italiano fanno capire che c’è stima reciproca con De Laurentiis e qualcosa si potrebbe fare con lui. Per gli altri ho qualche perplessità, per me oggi è corsa a due”.