Caiazza approva il 4-3-3: "Altrimenti avresti dovuto fare mercato e cedere esterni"
Nel corso di Ne Parliamo da Dimaro su Canale 8, è intervenuto il giornalista Salvatore Caiazza che ha commentato le ultime sulla preparazione estiva del Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni, a partire da un giudizio positivo sulle prove di 4-3-3 da parte di Massimiliano Allegri: "È logico, anche perché hai gli uomini per farlo. Altrimenti avresti dovuto fare un altro mercato, soprattutto cedendo i tanti esterni che hai. Intanto, dopodomani con l’Arezzo già vedremo un po’ quale sarà lo schieramento e lì, al di là delle prove tecniche che sta facendo, ci renderemo conto se sarà 4-3-3 o meno. Perché poi, se tu provi per tutto il ritiro di Dimaro, dieci giorni, il 4-3-3 e poi arrivi a Castel di Sangro e cambi, sinceramente la vedo un po’ difficile".
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