Caiazza: “Conte allibito, nelle ultime ore volevano vendergli anche Ngonge”

Nel corso di ‘Ne Parliamo il Lunedì’, è intervenuto il giornalista de Il Roma Salvatore Caiazza: “Al di là delle tempistiche, non possiamo mai pensare che Conte non sia inca**ato con il mercato, perché voleva il difensore centrale e non glielo hai preso, visto che Rafa Marin è stato bocciato. Perché quando gli hanno chiesto chi gioca al posto di Buongiorno, lui ha risposto che anche se si fosse fatto male Rrahmani avrebbe giocato Juan Jesus. A questo punto reta mal volentieri in un gruppo che non si è rinforzato, si è indebolito. Perché se vogliamo far passare che Kvara faceva la riserva di Neres, allora siamo impazziti un po’ tutti.

Addirittura qualcuno ha avuto il coraggio di andare da Conte e dirgli qualche ora fa: ‘Possiamo vendere Ngonge?’. E Conte ha alzato le braccia e ha detto: ‘Ma veramente fate?! Addirittura non ci siamo rinforzati e dobbiamo vendere anche Ngonge? E’ il paradosso di questo mercato del Napoli, volevano vendere Ngonge nelle ultime ore e Conte e rimasto allibito: ‘Ma veramente mi venite a chiedere che devo dare il via libera per Ngonge?’. Secondo me siamo andati oltre a Grassi e Regini”.