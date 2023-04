Caiazza: “Il Milan è favorito sul Napoli per due motivi, ma a volte questo non aiuta…”

Nel corso della trasmissione 'Ne parliamo il Lunedì' su Canale 8, è intervenuta la firma de Il Roma Salvatore Caiazza

Nel corso della trasmissione 'Ne parliamo il Lunedì' su Canale 8, è intervenuta la firma de Il Roma Salvatore Caiazza: “Credo che il Milan sia favorito sul Napoli per due aspetti: per l’1-0 dell’andata ma anche per due defezioni importanti del Napoli evidenziate anche da Spalletti. La differenza tra Kim e Juan Jesus si vede e tra Anguissa e uno tra Elmas e Ndombele si vede nettamente. Però a volte essere favoriti non aiuta, bisogna entrare al Maradona. Secondo me già dall’urlo Champions qualcosa succederà nell’animo dei calciatori azzurri, queste sono partite che tutti vorrebbero giocare”.