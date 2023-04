Caiazza: "Insigne pecora nera? Ha sempre dato tutto per il Napoli"

Salvatore Caiazza, negli studi di Canale 8 per la trasmissione EnergiAzzurra, ha commentato le polemiche sulle dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis

“Non so a chi si riferisce De Laurentiis quando dice pecore nere andate via in scadenza, c’erano Mertens e Insigne. Non credo proprio che Insigne fosse una pecora nera, tutti sanno quanto sia difficile giocare da napoletano nel Napoli con tante pressioni. Insigne ha sempre dato tutto per la maglia azzurra, è andato via perchè gli era stato un’offerta a ribasso ed alla sua età non gli sembrava congrua a quello che era il livello raggiunto”.