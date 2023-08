Caiazza: “Kvara e Lindstrom come Salah e Gervinho. Ora mi aspetto la ciliegina”

"Lindstrom è molto veloce, è stato probabilmente scelto da Garcia per le sue doti".

Salvatore Caiazza, capo dei servizi sportivi de Il Roma, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli: "La cessione di Lozano era scritta. Al suo posto arriva un giovane che ha già un background importante, ha giocato ai Mondiali con Danimarca, in Champions e in Europa League con l’Eintracht. Lindstrom è molto veloce, è stato probabilmente scelto da Garcia per le sue doti. Come Gervinho e Salah nella Roma, ora con Kvara e il danese Garcia ha le sue frecce sulla fascia.

Mi aspetto un altro acquisto? La ciliegina sulla torta sarebbe Amrabat. Però oltre al problema della Coppa d’Africa, c’è da dire che anche per la questione del decreto crescita, il Napoli prende tutti giocatori che vengono da fuori. Amrabat è più un mio desiderio, perché lo vedrei benissimo in un centrocampo a due con Anguissa”.