Caiazza: "Mazzarri andava esonerato subito, che senso ha fargli fare pure la conferenza?"

Il giornalista de Il Roma Salvatore Caiazza è intervenuto a Canale 8: “Tutto vero sui numeri. C’è però anche una forma. Non capisco la tempistica. Poteva esonerarlo dopo il Milan, cosa può cambiare da una settimana all’altra se tu hai già un’idea e se tutta la critica non ha dato la svolta? Gli ha dato fiducia col Genoa, poi dopo l’1-1 non farlo andare in conferenza e lo esoneri. Che senso ha dargli la serata e poi lo fai allenare il giorno dopo? Sarà anche un amico del Napoli, ma Mazzarri ha saputo da noi dell’esonero e pure Meluso ha saputo da altri ed è ancora più grave”