Calaiò attacca la squadra: “Zero professionalità e attaccamento, ormai non saltano neanche in area!”

Emanele Calaiò, ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Canale 21 dopo la sconfitta del Napoli contro il Bologna

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Emanele Calaiò, ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Canale 21 dopo la sconfitta del Napoli contro il Bologna: “Le responsabilità sono di tutti, ma i giocatori devono essere professionali ed attaccati alla maglia fino all’ultima partita. Ma si mettono nei panni dei tifosi che spendono soldi in casa e fuori?

Bisogna dare tutto e non lo vediamo. Frosinone, Cagliari, Empoli, Udinese, si poteva vincere anche senza allenatore per la rosa che ha il Napoli, quindi bisogna fare discorsi al di là degli allenatori! Tutti lo sanno che i momenti più importanti sono i primi 15’ e poi gli ultimissimi, tu vieni da Udine e inizi così col Bologna senza cattiveria e vai subito sotto 2-0? Si parla di difesa a zona o uomo, ma qui non vanno a contatto, pure nella zona si marca sentendo l’avversario!”