Calaiò avvisa: “La gara con lo Spezia non è così facile come sembra, bisogna stare attenti”

Emanuele Calaiò, dirigente sportivo ed ex azzurro, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: “Gli elementi nuovi di questo Napoli rispetto allo scorso anno sono tanti, sicuramente la spavalderia, la fame, la società ha rifondato, ringiovanendo e dando freschezza alla rosa, acquistando peraltro giocatori funzionali al modo di fare calcio. Spalletti ha creato un gruppo fantastico, tutti hanno sposato la causa come se fossero in azzurro da anni.