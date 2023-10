Calaiò: "Conte sarebbe stato l’ideale per il Napoli, ma problema di autonomia con ADL"

“L’ho avuto a Siena e posso dire sia un allenatore di temperamento che, però, preferisce non ereditare una squadra in corsa".

Emanuele Calaiò, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante 'Tutti al Var' su Sportitalia.

Qual è il suo pensiero sulla vicenda scommesse? “Dispiace perché si tratta di ragazzi giovani. Fagioli gioca alla Juventus ed aveva una carriera davanti che, invece, pare aver già macchiato. Non è la prima volta che succede in un calcio, come il nostro, che fatica tecnicamente”

Avrebbe condiviso la scelta di Conte per il Napoli? “L’ho avuto a Siena e posso dire sia un allenatore di temperamento che, però, preferisce non ereditare una squadra in corsa ed affidarsi a giocatori che ritiene adeguati al proprio modulo. Inoltre, essendo un allenatore di carattere, una prima donna, avrebbe necessitato di una certa autonomia nella gestione di Castel Volturno. Autonomia che non so quanto De Laurentiis fosse disposto a concedere. Ciò detto, Conte sarebbe stato l’uomo ideale per la rinascita del Napoli”.

Le prossime gare saranno decisive per Rudi Garcia? “Sarà decisiva già la gara di Verona. Nella gestione Napoli, in questo momento, c’è un problema di comunicazione. A Garcia sono state concesse queste tre gare che anticipano la sosta, e sarà fondamentale poter conquistare più punti possibili”.

Spalletti è l’uomo giusto per la Nazionale? “Assolutamente. L’impronta di Spalletti comincia a vedersi, la prova contro gli inglesi è stata buona. Se si concedono determinate occasioni a campioni come Bellingham, però, il rischio è di pagarle a caro prezzo. Inoltre, credo che la Nazionale abbia pagato, nel corso del match, una condizione fisica non ottimale. Mancano quattro punti per la qualificazione e la Nazionale ha tutto per poter raggiungere il proprio obiettivo. Soprattutto, Spalletti è l’uomo giusto per il nuovo corso azzurro”.

Il big match tra Juventus e Milan è più un’occasione per i rossoneri o per i bianconeri? “Una bella partita, equilibrata così come lo sarà tutto il campionato. Il Milan avrà la possibilità di confermarsi e consolidare il primo posto, sul quale credo ci siano soprattutto demeriti dei nerazzurri. La Juventus, invece, potrebbe ricercare una vittoria per rilanciarsi. Sul piano del gioco degli uomini di Allegri non si vedono grossi miglioramenti rispetto allo scorso anno”.

Per Osimhen il processo di crescita continuerà o sarà un anno diverso? “Credo sia l’ultimo anno in azzurro per Osimhen. Il nigeriano cresce anno dopo anno e sono sicuro andrà in una big. Mi auguro che si riprenda dall’infortunio ma sono sicuro continuerà a dare un contributo fondamentale agli azzurri”.