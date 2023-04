Calaiò: “Grande gara del Napoli a San Siro, nutro grande speranza per il ritorno"

“Non si può non ammonire Leao che spacca una bandierina".

A fare la differenza sono stati i campioni come Maignan? “ A fare la differenza, direi, sono soprattutto gli attaccanti, e la mancanza di Osimhen ritengo sia stata determinante. A Napoli sarebbe bastato avere una punta, anche Simeone avrebbe potuto garantire presenza in area, ed offrire finalità ai cross partenopei, mai una soluzione per gli uomini di Spalletti. Anche Leao e Brahim Diaz hanno bissato l’ottima prestazione di campionato, anche se sulla giocata dello spagnolo, in occasione del gol, le responsabilità di Lobotka e Mario Rui sono evidenti. Sarebbe stato utile spendere il giallo in quella situazione ”.

Quali sono le sensazioni dopo l’andata tra Milan e Napoli? “ Sono dispiaciuto, e soprattutto arrabbiato. L’arbitro non ha saputo dimostrarsi all’altezza di una partita tanto importante, e che ha inciso anche in quelle che saranno le defezioni della gara di ritorno. Un arbitro internazionale che non potremmo definire di livello. La partita è stata decisa dagli episodi, Kvaratskhelia avrebbe potuto sbloccarla già nei primi secondi. Il Napoli ha svolto una grande gara, soprattutto tatticamente. Anche in dieci uomini gli azzurri avrebbero potuto pareggiare. Dunque, nutro grande speranza per quella che sarà la partita del Maradona ”.

Napoli che paga l’assenza del suo nove? “Con Osimhen si gode di diverse varianti tattiche. Si può attaccare la profondità, o mettere il cross. Ciò che rimaneva alla squadra nella sfida di San Siro era il palleggio, con l’unica alternativa del tiro dalla distanza. Elmas spalle alla porta, infatti, non ha saputo offrire un apporto determinante”

Leao in vantaggio nel doppio confronto con Kvara? “C’è da considerare il merito di Pioli, che tatticamente è stato perfetto. Quando Kvaratskhelia veniva dentro era sempre raddoppiato o triplicato da una mezzala o da un esterno. Attenzione che non ha dedicato, invece, a Lozano. Kvaratskhelia non è stato brillante, così come nella sfida di campionato. Emblematico il dato che vede il georgiano non aver mai tirato in porta”.

Arbitraggio che ha deluso nell’andata di San Siro? “Non si può non ammonire Leao che spacca una bandierina. Anche la mancata ammonizione di Tonali sarebbe stato un fattore determinante in vista del ritorno, proprio sull’azione che avrebbe portato alla sanzione per Anguissa. Sono episodi che possono cambiare una stagione, ed in gare di questo tipo ci vogliono arbitri di livello”.