Calaiò: "Ho avuto Conte a Siena, con lui non ci sarebbero state più polemiche"

Emanuele Calaiò è stato allenato da Conte a Siena, era uno dei “fantastici quattro” con Reginaldo, Brienza e Caputo

Emanuele Calaiò è stato allenato da Conte a Siena, era uno dei “fantastici quattro” con Reginaldo, Brienza e Caputo. Vivendo da anni la città, tra radio e tv, sa bene che l’ex Tottenham sarebbe stata la mossa giusta per la rinascita del Napoli: "Conte è un vincente, ha una mentalità incredibile, lavora tanto, è tosto ma se lo segui si fa voler bene. Nello spogliatoio nessuno fa polemica o parla perché lui sa come tenerlo a bada, proprio quello che sarebbe servito al Napoli. Con gli attaccanti in rosa e col suo calcio offensivo ci saremmo divertiti" le sue parole al Corriere dello Sport.