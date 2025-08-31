Calaiò: “Hojlund? Forte, completa il reparto. Elmas? Perfetto per Conte, ecco dove lo vedo bene"
Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’ex attaccante azzurro Emanuele Calaiò: “Elmas giocatore perfetto per Conte, io lo vedo molto bene a destra con le stesse funzioni di Politano. E’ un jolly che si metterà a disposizione del mister, può giocare sia nel 4-4-2 che nel 4-3-3. Può essere anche un cambio di McTominay a sinistra. Conosce già la piazza e l’ambiente, questo è molto importante.
Poi la ciliegina dell’acquisto di Hojlund. E’ un attaccante forte che va a completare il reparto d’attacco, puoi sfruttarlo da prima punta ma può anche giocare affianco a Lucca quando devi recuperare il risultato. Il giudizio sul giocatore non lo puoi fare dopo una stagione sbagliata in Inghilterra, all’Atalanta fece un campionato straordinario, conosce bene la Serie A e con Conte può solo migliorare. Nella sfortuna il Napoli è stato bravo a rinforzarsi ancora di più”.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Fiorentina
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro