Calaiò: “Hojlund? Forte, completa il reparto. Elmas? Perfetto per Conte, ecco dove lo vedo bene"

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’ex attaccante azzurro Emanuele Calaiò: “Elmas giocatore perfetto per Conte, io lo vedo molto bene a destra con le stesse funzioni di Politano. E’ un jolly che si metterà a disposizione del mister, può giocare sia nel 4-4-2 che nel 4-3-3. Può essere anche un cambio di McTominay a sinistra. Conosce già la piazza e l’ambiente, questo è molto importante.

Poi la ciliegina dell’acquisto di Hojlund. E’ un attaccante forte che va a completare il reparto d’attacco, puoi sfruttarlo da prima punta ma può anche giocare affianco a Lucca quando devi recuperare il risultato. Il giudizio sul giocatore non lo puoi fare dopo una stagione sbagliata in Inghilterra, all’Atalanta fece un campionato straordinario, conosce bene la Serie A e con Conte può solo migliorare. Nella sfortuna il Napoli è stato bravo a rinforzarsi ancora di più”.