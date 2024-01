Calaiò: "Italiano, Motta o Conte per il Napoli. E Samardzic cambia la stagione"

"Penso che il Toro debba solo rinforzare la fascia sinistra, per il resto non vedo grandi lacune".



Lunga intervista concessa a Tuttosport da parte di Emanuele Calaiò. L'ex attaccante azzurro che ha parlato con il quotidiano a pochi giorni dalla partita contro il Torino, tracciando un punto in casa azzurra su quelli che potrebbero essere i prossimi movimenti, a partire dalla panchina: "Servono giocatori che abbiano fame, visto che a giugno l'allenatore cambierà. Immagino tecnici come Italiano, Thiago Motta e Conte: questo Napoli ha bisogno di un allenatore di forte personalità. L'eredità di Spalletti scotta per tutti", spiega l'Arciere.

A chi serve maggiormente il mercato?

"Senza dubbio al Napoli. Con Samardzic cambia la stagione perché è il tipo di elemento che per caratteristiche manca a Mazzarri, mentre Mazzocchi va a completare la fascia destra. Pasquale lo voleva anche il Toro: lo conosco bene, abbiamo giocato insieme a Parma, è un ragazzo umile che sarebbe servito tanto ai granata. Può fare ruoli diversi anche da esterno, è un giocatore molto duttile. Penso che il Toro debba solo rinforzare la fascia sinistra, per il resto non vedo grandi lacune".