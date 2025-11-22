Calaiò: “Momento non facile, Conte deve fare un gran lavoro mentale e tattico”

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l'ex attaccante azzurro Emanuele Calaiò: "Conte è uno degli allenatori più forti al mondo a livello mentale e motivazionale, penso che appena ha avuto tutta la squadra a disposizione a Castel Volturno si sono chiusi nello spogliatoio. Avranno avuto un confronto soprattutto per riavere un po' l'atteggiamento, la cazzimma quella che comunque è mancata nelle ultime partite che l'ha contraddistinto l'anno scorso e all'inizio delle del campionato.

In questo momento non è facile, perché ci sono un sacco di infortuni, giocatori fondamentali per il Napoli sono che sono fuori. Conte deve fare un grande lavoro a livello mentale e a livello tattico, perché a centrocampo sono contati. Quindi deve trovare soluzioni per cercare di creare qualcosa in più in fase offensiva, perché si sta creando, poco pochi gol e poche azioni da rete”.