Calaiò: "Nel nostro Napoli Mazzarri si affidava molto a un membro del suo staff"

Emanuele Calaiò, ex attaccante azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Non mi aspettavo la scelta di Mazzarri da parte di De Laurentiis. Soprattutto in questo momento. Mazzarri è stato fondamentale per il Napoli per il dopo Reja. Ci ha portato in Champions. Non c’erano tanti traghettatori in giro e credo che De Laurentiis abbia scelto Mazzarri perchè conosce la piazza ma il rischio che si riveli un’arma a doppio taglio è concreto.

Quando allenava me, Mazzarri si affidava molto a Frustalupi. Avrei preferito Tudor subito: più giovane e più innovativo. Mazzarri ha sempre fatto il 3-5-2 e non ha mai adoperato il 4-3-3. Credo che il mister lascerà un pò più di autogestione ai ragazzi dal punto di vista del gioco. Dal punto di vista mentale Mazzarri ti dà tanto e credo che difficilmente possa fare peggio rispetto a Garcia. Non voglio dare giudizi ora, aspettiamo come vanno le prime partite tanto fino a giugno lui sarà l’allenatore.”