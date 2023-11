Calaiò perplesso: "Mazzarri era perfetto per il calcio di 10 anni fa. Ma ora è cambiato…”

Emanuele Calaiò, ex attaccante del Napoli, ha parlato del ritorno di Walter Mazzarri in azzurro in una intervista concessa al Mattino di oggi

"Quando si cambia tecnico, chiunque arriva può dare la scossa mentale. Mazzarri o Tudor, poi, non è che c'erano tanti traghettatori in circolazione".

La scelta non la convince?

"L'ho avuto, lo conosco: penso che era perfetto per il calcio di 10 anni fa. Ma il calcio è cambiato. Sono passati anni. Certamente il Napoli non giocherà un calcio champagne".