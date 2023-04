Calaiò: "Senza Osimhen è dura, anche un pari andrebbe bene"

È il grande giorno di Milan-Napoli, con i partenopei per la prima volta a giocarsi un quarto di finale di Champions League

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È il grande giorno di Milan-Napoli, con i partenopei per la prima volta a giocarsi un quarto di finale di Champions League. E lo faranno senza Victor Osimhen. Il nigeriano non è stato nemmeno convocato e lavora per recuperare per la sfida di ritorno. Ai microfoni di Tuttomercatoweb Emanuele Calaiò, attaccante della doppia promozione dei partenopei dalla Serie C alla A, ci dice la sua:

Emanuele Calaio, il Napoli senza Osimhen perde tanto

"Sicuramente senza di lui per il Napoli è più difficile. Con lui la squadra ha più variazioni tattiche, più fisicità, più velocità in verticale mentre con Raspadori si deve cambiare modo di giocare. Quest'ultimo è bravo a legare il gioco ma non è un giocatore che può sfruttare la profondità: è rapido ma non ha la falcata di Osimhen. E poi se il Napoli voleva puntare sui cross senza Osimhen non lo può fare. Di conseguenza sarà un Napoli di tecnica, velocità e palleggio. La squadra dovrà fare la partita perfetta per tenere la qualificazione in bilico, anche un pareggio sarà buono per poi giocarsela tutta al 'Maradona'".