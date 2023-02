Calaiò: "Somiglio ad un calciatore del Napoli, mi ci rivedo molto"

L'ex attaccante del Napoli Emanuele Calaiò ha parlato a Legends su Canale 8

L'ex attaccante del Napoli Emanuele Calaiò ha parlato a Legends su Canale 8: "Io come Simeone? Sì, ha delle caratteristiche simili alle mie come il taglio sul palo, lui è un combattente, mi ci rivedo molto. Riserva di Cavani? Ero consapevole di essere il suo vice, lui era un top. Ero stato preso perché conoscevo la città e l'ambiente, si fidavano di me come attaccante di scorta, avevamo caratteristiche diverse".