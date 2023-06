Calaiò svela: "C'è un allenatore che è da tempo un pallino di ADL"

Emanuele Calaiò, dirigente sportivo ed ex calciatore del Napoli, è intervenuto a Radio Marte

Emanuele Calaiò, dirigente sportivo ed ex calciatore del Napoli, è intervenuto a Radio Marte: “Allenatore Napoli? Mancini è sempre stato un pallino di De Laurentiis. Questo è il momento delle riflessioni: bisogna tenere in considerazione il modulo, l’ingaggio, l’esperienza del tecnico da assoldare per la prossima stagione. È un peccato che, a margine di una stagione come quella appena conclusasi, ci siano tante incertezze. Tra meno di un mese la squadra parte per il ritiro e servirebbe una programmazione precisa e lungimirante.

Simeone? Il Napoli e Napoli sono entrati nel cuore dell’argentino. Sapeva che esistevano gerarchie precise e le ha accettate con serenità. Simeone e un’alternativa da top-player. Il Napoli e chiamato ad avere due giocatori top per ogni ruolo se vuole garantirsi un futuro competitivo ad altissimi livelli”.