Calaiò: "Tudor doveva andare al Napoli. Sarri ha fatto un grande gesto"

Emanuele Calaiò, ex calciatore, tra le altre, di Napoli e Siena, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il format in onda ogni venerdì su Sportitalia. “Tudor doveva venire al Napoli, ma non si è concretizzato nulla. È andato alla Lazio, con un altro presidente esplosivo. È un allenatore di qualità, di carattere. La sua personalità era quel che serviva ad una squadra sottotono.

Una squadra che si conferma, però, altalenante. Chiaramente, era impensabile poter stravolgere la squadra in sole due settimane. L’impronta di Sarri c’è ancora, Tudor ha saputo trasmettere anche maggiore intensità. Va sottolineato che Maurizio ha fatto un grande gesto, comprendendo fosse arrivato il momento di lasciare un gruppo che, ormai, non lo seguiva più”.