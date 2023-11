Calamai a valanga su ADL: "Ha combinato un disastro, si credere padrone di tutti i segreti del calcio"

Luca Calamai, firma storica de La Gazzetta dello Sport, si è espresso così nel suo editoriale per Tuttomercatoweb sul Napoli

Luca Calamai, firma storica de La Gazzetta dello Sport, si è espresso così nel suo editoriale per Tuttomercatoweb sul Napoli: "Quando pensi di essere padrone di tutti i segreti del calcio il Dio Pallone ti punisce implacabilmente. Chissà se De Laurentiis ha capito che disastro ha combinato in estate. E’ vero, Spalletti voleva andarsene a tutti i costi. Ma sapete perché? Perché non avrebbe sopportato un giorno di più di continuare a lavorare con il suo Presidente. Gli allenatori, quelli bravi, parlano tra di loro. Non a caso nessuno dei tecnici top ha accettato la proposta di De Laurentiis. Garcia è stato un autogol. Ma costava il giusto e avrebbe accettato qualsiasi scelta di mercato. Una figura perfetta per la proprietà partenopea.

E l’addio di Giuntoli? Anche il direttore cercava nuove sfide. Un altro divorzio inevitabile. Giuntoli non è stato sostituito adeguatamente perché De Laurentiis era convinto di essere diventato il mago del mercato. I risultati sono sotto gli occhi di tutti. Allenatore sbagliato, struttura tecnico-dirigenziale inadeguata, campagna acquisti non felice. Chissà chi arriverà al posto di Garcia. Non sarà una scelta facile. Vedremo se De Laurentiis capirà i suoi errori e proverà a ricostruire un gruppo di lavoro di alto livello. Per farlo dovrà spendere tanti soldi. E soprattutto convincere i suoi interlocutori che lui tornerà a ricoprire il ruolo che gli compete e che ha dimostrato di saper fare alla grande. Quello di Presidente.