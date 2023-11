Calamai approva il Mazzarri 2.0: "Non si lamenta più ed ha subito cancellato Garcia"

Luca Calamai, firma storica de La Gazzetta dello Sport, si è espresso così nel suo editoriale per Tuttomercatoweb sul Napoli

© foto di Federico De Luca

Luca Calamai, firma storica de La Gazzetta dello Sport, si è espresso così nel suo editoriale per Tuttomercatoweb sul Napoli: "Intanto occhio al nuovo Mazzarri. Non c’è traccia, nei suoi primi giorni al Napoli del tecnico che, in passato, sapeva solo lamentarsi. Diventando antipatico anche a se stesso. La chiamata di De Laurentiis gli ha regalato una seconda vita in panchina. Walter sa che quasi certamente il suo è un percorso a termine. Solo se dovesse vincere qualcosa potrebbe far venire qualche pensierino al Presidente azzurro. Ma poco importa.

Mazzarri cercava una vetrina prestigiosa per dire al mondo che lui esiste ancora. E l’ha trovata. Questo Walter sorridente e positivo ha subito cancellato Garcia. Impresa non complicata, a essere onesti. Ma vincere in casa dell’Atalanta è un segnale forte. E per niente scontato. Il Napoli ha iniziato un nuovo campionato e solo il tempo dirà quali traguardi può inseguire. In campionato e in Champions. E se torna il vero Osimhen…".