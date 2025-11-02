Calamai: "Il Napoli ha perso identità per i tanti infortuni, rischia di restare a metà del guado"

Il giornalista Luca Calamai, nel suo editoriale odierno per TuttoMercatoWeb, ha commentato la lotta scudetto e il pareggio del Napoli col Como: "A proposito di lotta scudetto c’é un Napoli che ha perso identità a causa dei tanti infortuni. Il para rigori Milinkovic-Savic regala altri punti d’oro alla squadra di Conte. Senza la prodezza su Morata il Como avrebbe potuto sbancare il Maradona. E’ un Napoli così, così. Fatico a pensare che la creatura di De Laurentiis possa portare avanti a cento all’ora la voglia di vincere un altro scudetto e il desiderio di andare fino in fondo in Champions. Il rischio è di restare a metà del guado su entrambi i fronti.

Vedremo cosa riuscirà a tirare fuori Conte e soprattutto vedremo se il mercato invernale porterà forze nuove in casa partenopea. Ma non servono gregari, servono giocatori di livello internazionale. Intanto applausi veri a un Como che ha l’atteggiamento da grande e talento in quantità industriali. Ero e resto convinto che l’acquisto di Morata non sia stato il colpo che serviva per completare la formazione di Fabregas. Lo spagnolo ha un grande nome e una grande storia ma non è il bomber spietato di cui ha bisogno questo lanciatissimo Como".