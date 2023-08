Calamai: "Mancini ha tradito la Nazionale per i soldi degli sceicchi! Ora Spalletti..."

Ora la speranza è che la Federcalcio si attivi immediatamente per portare Luciano Spalletti a Coverciano.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Luca Calamai, firma storica de La Gazzetta dello Sport, si è espresso così nel suo editoriale per Tuttomercatoweb sulla questione Roberto Mancini: "Che “autogol” quello di Roberto Mancini. Tradire la Nazionale per i soldi degli sceicchi è un qualcosa di incomprensibile. Di inaccettabile. Si sapeva che l’ormai ex cittì era stanco dei colori azzurri. Ma perché non si era dimesso dopo la mancata qualificazione per i Mondiali? Perché non aveva l’assegno giusto in mano? E perché pochi giorni fa in cambio di un importante aumento di stipendio ha accettato di diventare il coordinatore della squadre azzurre? Stava aspettando l’offerta faraonica? Questa imbarazzante decisione di Mancini è una pugnalata al nostro calcio. Un’altra picconata alla credibilità del movimento. Mancini doveva andarsene o doveva essere esonerato dopo aver fallito la qualificazione Mondiale. Un clamoroso errore di Gravina.

Ora la speranza è che la Federcalcio si attivi immediatamente per portare Luciano Spalletti a Coverciano. E che gli dia carta bianca per ricostruire un progetto vero per il nostro calcio sempre più malandato. Serve un cambio di passo. Serve un uomo che abbia idee, e coraggio. Ma deve avere forza. Tutta la forza di cui ha bisogno. In questo momento credo che anche il presidente Gravina debba fare uan riflessione. Dopo il disastro delle azzurre al Mondiale ora arriva questo tradimento di Mancini. E’ troppo chiedere un esame serio della situazione? E’ troppo chiedersi se Gravina è ancora la figura giusta per gestire questo movimento complicato? Nessun processo sommario ma solo tante domande. Che ritengo legittime. Non può essere l’Italia del pallone. Vorrei che anche il ministro dello sport Abodi cercasse di avere risposte. Nessuno può voltare la faccia altrove. Ci sono una storia e un prestigio da difendere. Non mi appassionano neppure altre vicende di gran moda del momento.