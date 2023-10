Calamai: "Napoli bellissimo contro il Real Madrid, ma aspettiamo partite normali"

Durante Rotocalcio è intervenuto Luca Calamai, per toccare vari temi in diretta su Tmw Radio.

TuttoNapoli.net

© foto di Giacomo Falsini

Durante Rotocalcio è intervenuto Luca Calamai, per toccare vari temi in diretta su Tmw Radio.

Come hai visto il Napoli contro il Real Madrid?

“È stato un Napoli bellissimo, ma giocare in una certa maniera contro il Real Madrid viene quasi naturale. Ora bisognerà capire se anche nelle partite normali ci potranno essere le stesse risposte. Per il campionato penso ci siano una lotta al vertice, con le milanesi, il Napoli e la Juventus, e una per il quinto posto, con le romane, l’Atalanta e la Fiorentina. Se quest’ultima dovesse arrivare quinta sarebbe come aver vinto quel mini campionato”.