Calamai: "Non sono d'accordo con Iervolino! Rocchi merita la fiducia"

Luca Calamai, firma storica de La Gazzetta dello Sport, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com si è soffermato sulle parole di Iervolino: "Chiudo parlando di arbitri. Il presidente della Salernitana Iervolino ha chiesto le dimissioni di Rocchi. Io credo che Gianluca meriti fiducia. Non è facile allenare la squadra arbitrale in un campionato infuocato e senza avere alle spalle una Federazione forte capace di alzare un muro e di intervenire contro chi semina tensioni.

Certo, non abbiamo una grande classe arbitrale. Qualche giovane sta tardando a crescere. Ma Rocchi ha fatto bene a difendere il suo gruppo alzando i toni. Basta porgere l’altra guancia a chi sfrutta ogni pretesto per creare un clima di sospetto. Penso anche che Rocchi dovrebbe essere il futuro Presidente dell’Aia. Lui ha le idee giuste per traghettare questo mondo prigioniero di mille contraddizioni nel futuro.