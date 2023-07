Calamai sicuro: “Se Osimhen resta, il Napoli partirà favorito per lo scudetto”

Luca Calamai, firma storica de La Gazzetta dello Sport, si è espresso così nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Luca Calamai, firma storica de La Gazzetta dello Sport, si è espresso così nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com: “Il grande bomber sposta gli equilibri nel campionato di Serie A. Un esempio? Se Osimhen resterà a Napoli possiamo già affermare che la squadra partenopea partirà con lo scudetto cucito sul petto e con il titolo di favorita. Un goleador come Osimhen sposta gli equilibri. In caso contrario la formazione di Garcia scenderebbe di livello”.