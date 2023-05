Calamai: “Spalletti sogna un top club Europeo. Riuscirà ADL a trattenere almeno Osimhen?

Luca Calamai, giornalista, si è così espresso nel suo editoriale per TMW sul futuro di Spalletti

Luca Calamai, giornalista, si è così espresso nel suo editoriale per TMW sul futuro di Spalletti: “Luciano Spalletti è un fenomeno nel rispondere a chi cerca di metterlo in difficoltà a parole. Ricordate come replicò a Ilary Blasi, allora moglie di Totti, che lo accusò di aver gestito da “piccolo uomo” il divorzio con Francesco? Alla festa di compleanno del numero 10 della Roma si presentò con il quarantacinque giri, trovato chissà dove, “Piccolo Uomo” di Mia Martini. Un bel contropiede. Spalletti ha replicato a modo suo anche alla frase del Presidente De Laurentiis sul “non voler tarpare le ali a nessuno”. Questa la risposta: “De Laurentiis a me servono stivali e non ali”. Facendo intendere che il suo domani potrebbe essere nei suoi amati campi e non su un volo per accordarsi con chissà quale prestigioso club. La verità è che il tecnico di Certaldo è un uomo che ama le sfide.

Dopo i successi con lo Zenit voleva vincere uno scudetto in Italia. E c’è riuscito. Ora punta ad alzare la Champions. Il suo sogno sarebbe quello di approdare in un top club straniero capace di aiutarlo a centrare questa nuova impresa. Ma non ha un contratto in tasca. Sa che dovrà aspettare l’occasione giusta. Spalletti ama il pallone ma non vive solo di calcio. Quando fu esonerato dall’Inter aspettò il momento adatto per rientrare. E intanto aveva ritrovato energia nella sua terra, tra i suoi colori, i suoi amici. I suoi animali. Ho la sensazione che ci saranno altre puntate sul rapporto-caldo De Laurentiis-Spalletti. Il Presidente partenopeo intanto cominci a trattenere Osimhen. Dopo i probabili divorzi con Giuntoli e Spalletti non può permettersi altre partenze nobili”.