Calamai: "Volevate le due favorite per lo scudetto? Puntate su Napoli e Inter"

E’ chiaro, questi due attaccanti beneficiano del fatto di avere alle loro spalle compagni di squadra di valore assoluto.

TuttoNapoli.net

© foto di Giacomo Falsini

Luca Calamai, firma storica de La Gazzetta dello Sport, si è espresso così nel suo editoriale per Tuttomercatoweb sul Napoli: "La prima giornata di campionato ha già regalato indicazioni interessanti. Volevate le due favorite per lo scudetto? Puntate su Napoli e Inter. E il motivo è semplice: queste due squadre hanno i due attaccanti che si contenderanno il titolo di capocannoniere della Serie A. Osimhen e Lautaro sono due fenomeni. Spaccano le partite. Con le loro reti garantiscono una marcia in più a Garcia e Simone Inzaghi.

E’ chiaro, questi due attaccanti beneficiano del fatto di avere alle loro spalle compagni di squadra di valore assoluto. Parliamo di un Napoli che ha vinto l’ultimo scudetto e di un’Inter che ha disputato la finale di Champions. Il tempo dirà quale sarà il compagno giusto per il Toro nerazzurro. Sulla carta Arnautovic può funzionare meglio di Thuram. Di sicuro in casa Inter, nessuno rimpiange Lukaku. Osimhen non ha il problema della spalla. Aspettando Kvara vanno benissimo Politano e Raspadori".