Callejon, il fratello Juanmi: "Mi ha detto che Napoli è sempre casa sua! Domenica darà il massimo..."

Juami Callejon, fratello dell'ex attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Sarà un pomeriggio speciale per Josè, peccato per il pubblico. Peccato che le strade si siano separate, ma lui darà tutto per la Fiorentina. Finite le ostilità sportività, continuerà ad augurare il meglio per il Napoli, dice anche a me che Napoli resterà sempre casa sua e ricorda l'affetto che ha ricevuto. Perchè Josè è restato in Italia? Non lo so, la verità è che gli piace molto l'Italia. Quando si era capito che non avrebbe rinnovato col Napoli, alla fine è arrivata l'offerta importante dalla Fiorentina che è una piazza importante. Ha fatto una scelta professionale e personale. Qualsiasi calciatore vorrebbe vincere tanti titoli, lui col Napoli ne ha vinti e sente orgoglio per un percorso bello come quello che ha fatto, 50 partite all'anno vuol dire che nn è mi stato fuori per infortunio, pochissime squalifiche. Gli allenatori che ha avuto hanno avuto fiducia in lui".