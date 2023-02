Calori: "Il Napoli è un’orchestra che si muove in maniera impeccabile"

Alessandro Calori, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb.





Serie A: il Napoli viaggia spedito.

“Sta facendo un campionato straordinario. È un’orchestra che si sta muovendo in maniera impeccabile. Osimhen e Kvaratskhelia sono due pietre grezze che stanno diventando un tesoro per la società. Poi la squadra gioca bene, ha intensità. E tende a non mollare mai”.